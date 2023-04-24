СК возбуждено уголовное дело после исчезновения детей в Твери

По факту исчезновения детей возбуждено уголовное дело Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Московским межрайонным следственным отделом Твери после исчезновения мальчиков возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ.

12-летний Максим Становов и 12-летний Андрей Иванов вместе ушли гулять в Московском районе Твери 23 апреля и до сих пор не вернулись. При себе у одного из детей имеется рюкзак, у второго - самокат и барсетка.

К поискам подключены спасатели, полиция, волонтеры. На несовершеннолетних составлены ориентировки.

Всех, кто обладает информацией о пропавших детях, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.