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НовостиОбщество24 апреля 2023 12:43

В Тверской области 24 апреля коронавирусом заразились 119 человек

От COVID-19 за весь период пандемии скончались 2774 человека
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Вакцинация - лучшая защита от вируса.

Вакцинация - лучшая защита от вируса.

По данным на 24 апреля коронавирусом в регионе заразились 119 человек. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 194 615 человек. 189 847 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 538 663, в том числе за последние сутки – 131.

2774 человека скончались.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.