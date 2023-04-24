В Тверской области 24 апреля коронавирусом заразились 119 человек

Вакцинация - лучшая защита от вируса.

По данным на 24 апреля коронавирусом в регионе заразились 119 человек. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 194 615 человек. 189 847 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 538 663, в том числе за последние сутки – 131.

2774 человека скончались.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.