Клещи в Тверской области покусали уже 116 человек

Берегись клеща! Фото: Александр БОЙКО

Клещи весной 2023 года в Тверской области ведут себя активнее, чем в прошлом году.

- П состоянию на 24 апреля в регионе зарегистрировано 116 обращений граждан в медицинские организации по поводу укусов клещей, в том числе 46 обращений среди детей. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано всего семнадцать обращений, - сообщила "КП"-Тверь" начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Тверской области Марина Котова.

К счастью, случаев инфекционных заболеваний, передающихся с укусами клещей, у нас пока не зарегистрировано. Если обратиться к статистике прошлого года, то за весь сезон активности клещей медики зафиксировали 6 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 37 случаев заболевания клещевым боррелиозом (статистика Центра гигиены и эпидемиологии в Тверской области).

Подробнее о том, где можно подцепить клеща в Тверской области, как избежать такой неприятной встречи и что делать, если клещ вас всё-таки укусил, читайте на нашем сайте.