Отопление в жилых домах Твери начнут отключать 25 апреля

В Твери завершается отопительный сезон Фото: Олег ЗОЛОТО

С 25 апреля, в связи с установившейся среднесуточной температурой +8 градусов, в Твери начнут отключать отопление. Соответствующее постановление за подписью главы города Твери Алексея Огонькова опубликовано на сайте горадминистрации.

В первую очередь будут отключены потребители в промышленных, административных зданиях и жилых домах, за исключением дошкольных образовательных, общеобразовательных, медицинских организациях, расположенных в отдельно стоящих зданиях и имеющих собственные тепловые узлы и приемные устройства.

До 12 мая, на случай похолодания, теплотехническое оборудование будет поддерживаться в рабочем состоянии.

Также с 25 апреля отопительный сезон завершается в муниципалитетах Тверской области.