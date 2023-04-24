В Тверской области проведены ремонтные работы в еще одной школе

Обновленный спортзал. Фото: ПТО

В средней школе №1 ЗАТО Озерный завершен ремонт в рамках реализации региональной программы по укреплению материально-технической базы учреждений образования. Она реализуется по инициативе губернатора Игоря Рудени.

В школе заменены оконные блоки, обустроена входная группа, капитально отремонтирован спортзал. Также в основном пятиэтажном здании этой школы будет проведён капремонт кровли.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, в 2023 году по региональной программе работы проводятся в 37 школах области. В 2022-ом было отремонтировано 39 общеобразовательных учреждений.

Кроме того, в этом году 14 школ в регионе модернизируют в рамках госпрограммы «Развитие образования».