Два мальчика-подростка пропали в Московском районе Твери

Мальчик ушел из дома 23 апреля Фото: ВПСО "Сова"

ВПСО "Сова" в Твери опубликовал ориентировки на двух мальчиков, которые пропали в Московском районе 23 апреля.

Максим Становов, 2011 года рождения, ушел из дома №21А по бульвару Цанова. Мальчик одет в красную футболку, красные штаны и черные ботинки. С собой - трюковый самокат и барсетка.

Андрей Иванов, 2010 года рождения, ушел из дома №49 на Зеленом проезде. Мальчик одет в черную толстовку, черные спортивные штаны и серые кроссовки. С собой - рюкзак.

Организованы поиски пропавших подростков, требуется помощь волонтеров.

Всех, кто обладает информацией о пропавших, просят звонить по телефону: 8 (915) 721-45-15 или 112.