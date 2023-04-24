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НовостиОбщество24 апреля 2023 11:33

В Твери высадили сосновую рощу в память о погибших сотрудниках НИИ-2 Минобороны

И установили памятный камень на берегу Исаевского ручья
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери высадили сосновую рощу и установили камень в память о погибших сотрудниках НИИ Фото: vk.com/news69/Андрей Кольцов

В Твери высадили сосновую рощу и установили камень в память о погибших сотрудниках НИИ Фото: vk.com/news69/Андрей Кольцов

В Затверечье, на берегу Исаевского ручья, в Твери высадили сосновую рощу и установили камень в память о погибших сотрудниках НИИ-2 Минобороны.

На камне - свежие гвоздики и табличка с именами 23 погибших в страшном пожаре 21 апреля 2022 года.

Фото опубликовано в паблике "News 69".

Напомним, пожар в здании научного института бушевал почти сутки. Официальные источники сообщали о 22 погибших. Тело еще одного сотрудника искали во время разбора завалов.

Траур по погибшим так и не объявили.

Спустя два месяца сгоревшее здание снесли, а пепелище обнесли забором.