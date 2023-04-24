В Твери высадили сосновую рощу в память о погибших сотрудниках НИИ-2 Минобороны

В Твери высадили сосновую рощу и установили камень в память о погибших сотрудниках НИИ Фото: vk.com/news69/Андрей Кольцов

В Затверечье, на берегу Исаевского ручья, в Твери высадили сосновую рощу и установили камень в память о погибших сотрудниках НИИ-2 Минобороны.

На камне - свежие гвоздики и табличка с именами 23 погибших в страшном пожаре 21 апреля 2022 года.

Фото опубликовано в паблике "News 69".

Напомним, пожар в здании научного института бушевал почти сутки. Официальные источники сообщали о 22 погибших. Тело еще одного сотрудника искали во время разбора завалов.

Траур по погибшим так и не объявили.

Спустя два месяца сгоревшее здание снесли, а пепелище обнесли забором.