В Тверской области исполнилось 100 лет жительнице Весьегонска

Наши поздравления долгожительнице. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

24 апреля труженице тыла, жительнице Весьегонска Ирине Ивановне Гераськиной исполнилось 100 лет. С юбилеем Ирину Ивановну поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Вы прошли славный трудовой путь и многое сделали для малой родины. В годы Великой Отечественной войны внесли свой вклад в нашу общую Победу, работая в интересах фронта. Спасибо Вам за мужество и стойкость, за верность патриотическим традициям нашего народа! - говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Ирина Ивановна родилась в многодетной рабочей семье в поселке Овинищи Весьегонского района. После окончания семилетней школы трудоустроилась счетоводом, прошла путь до старшего бухгалтера на предприятии «Заготзерно». Здесь Ирина Ивановна проработала до самого ухода на пенсию.

В военные годы Ирина Ивановна Гераськина занималась заготовкой льна и дров для школ и сельского совета, работала на строительстве военного аэродрома.

Среди наград Ирины Ивановны – медаль «Ветеран труда», медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».