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НовостиОбщество24 апреля 2023 11:19

В Тверской области исполнилось 100 лет жительнице Весьегонска

Женщину поздравил глава региона
Алексей АНДРЕЕВ
Наши поздравления долгожительнице.

Наши поздравления долгожительнице.

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

24 апреля труженице тыла, жительнице Весьегонска Ирине Ивановне Гераськиной исполнилось 100 лет. С юбилеем Ирину Ивановну поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Вы прошли славный трудовой путь и многое сделали для малой родины. В годы Великой Отечественной войны внесли свой вклад в нашу общую Победу, работая в интересах фронта. Спасибо Вам за мужество и стойкость, за верность патриотическим традициям нашего народа! - говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Ирина Ивановна родилась в многодетной рабочей семье в поселке Овинищи Весьегонского района. После окончания семилетней школы трудоустроилась счетоводом, прошла путь до старшего бухгалтера на предприятии «Заготзерно». Здесь Ирина Ивановна проработала до самого ухода на пенсию.

В военные годы Ирина Ивановна Гераськина занималась заготовкой льна и дров для школ и сельского совета, работала на строительстве военного аэродрома.

Среди наград Ирины Ивановны – медаль «Ветеран труда», медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».