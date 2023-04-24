Александр Новак и Игорь Руденя обсудили проект модернизации системы теплоснабжения Твери

На совещании в Правительстве РФ. Фото: ПТО

24 апреля в Москве зампред Правительства Российской Федерации Александр Новак провел заседание рабочей группы по модернизации системы теплоснабжения города Твери. Участие в обсуждении приняли губернатор Игорь Руденя, представители отраслевых федеральных ведомств, компании ООО «Тверская генерация», гендиректор ООО «Газпром энергохолдинг» Денис Федоров.

- Ранее на рабочем совещании был принят за основу вариант плана мероприятий. Сценарий указанного варианта предусматривает поэтапный вывод из эксплуатации городских ТЭЦ, строительство замещающих объектов и котельных. Самое главное - обеспечить надежное тепло- и электроснабжение потребителей, - сказал Александр Новак.

- Мы рассмотрели вопросы, связанные с «дорожной картой» модернизации системы теплоснабжения Твери. В настоящее время Газпром энергохолдинг оказывает поддержку в части ее эксплуатации. Хочу отметить, что по итогам этого отопительного сезона зафиксировано значительно меньше повреждений на сетевых магистралях. Мы по-прежнему двигаемся в сторону повышения надежности и оптимизации потерь в системе теплоснабжения. Сегодня также обсудили задачи по финансированию проекта, - отметил по итогам совещания Игорь Руденя.

На сегодняшний день проведены технический, финансовый и юридический аудиты ООО «Тверская генерация». В отношении компании введена процедура конкурсного производства, утвержден управляющий.

На совещании рассмотрены дальнейшие шаги по определению источника и порядка финансирования проекта. Одновременно предполагается разработать и утвердить новую схему теплоснабжения города. Это позволит уже с 2024 года начать реализацию проекта.