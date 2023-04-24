В 2023 году запланировано завершить капремонт гидротехнического сооружения на реке Десенка в Тверской области

Гидротехническое сооружение на реке Десенка в Лихославльском округе. Фото: ПТО

В Лихославльском округе продолжается капремонт гидротехнического сооружения на реке Десенка. Работы на объекте ведутся с 2022 года и должны завершиться в третьем квартале 2023 года.

Капремонт гидротехнического сооружения на Десенке предусматривает устройство строительного канала, отсыпку строительных перемычек, расчистку подводящего канала и другие работы.

Этот гидроузел введен в эксплуатацию в 1978 году. Он был предназначен для орошения сельхозугодий. В состав гидротехнического сооружения входят земляная насыпная плотина, водосборное сооружение, совмещенное с донным водоспуском, подводящий и отводящий каналы водосброса. Сейчас водохранилище используется для рекреации и рыболовства.

- Нам необходимо эффективно использовать экологические ресурсы, обеспечить их сохранение и развитие для будущих поколений, - считает губернатор Игорь Руденя.