В Твери презентуют книгу о девяти великих битвах Великой Отечественной войны Фото: ПТО

25 апреля в Тверской областной универсальной библиотеке им. А.М. Горького состоится презентация книги «9 Великих битв 1941-1945 гг.».

В школьной энциклопедии, для детей старше 8 лет, кратко, доступно, при помощи карт, таблиц, военных фотографий изложены девять самых главных стратегических битв Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Книгу представит автор, вице-президент Ассоциации ветеранов боевых действий Северо-Запада России, бывший военврач соединения дальней морской авиации Северного Флота, историк Сергей Полонский.

Издание подготовлено Творческим объединением «Отчизна» Российского Союза ветеранов в рамках героико-патриотической экспедиции «Маршрут памяти - Поколение Мира без войны» по городам России, где в 1943 году шли ожесточённые бои с немецкими захватчиками.

Начало мероприятия в 15:00 в Славянском зале Тверской областной универсальной библиотеки им. А.М. Горького по адресу: Тверь, Свободный пер. д. 28.