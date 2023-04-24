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НовостиПроисшествия24 апреля 2023 7:27

В Ржеве грабитель выхватил сумку у пенсионерки и убежал

Налетчика задержали
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Подозреваемого задержали полицейские

Подозреваемого задержали полицейские

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть полиции обратилась 65-летняя жительница Ржева и сообщила, что днем молодой человек выхватил у неё сумку и убежал в неизвестном направлении. Женщина лишилась продуктов, кошелька, документов и банковской карты.

Полицейские задержали грабителя в тот момент, когда он изучал содержимое похищенной сумки. Налётчиком оказался 32-летний ранее судимый местный житель.

По статье "Грабеж" возбуждено уголовное дело. Сумку вернули потерпевшей.