Необыкновенной красоты северное сияние наблюдали жители в Тверской области

Завораживающее фото сделано 23 апреля 2023 года в Городне. Фото: Владимир Портуаров

Удивительной красоты северное сияние наблюдали вечером 23 апреля жители Тверской области. Завораживающие фото этого редкого для наших широт природного явления сделал тверичанин Владимир Портуаров.

- Снимки сделаны на Волге, в селе Городня Тверской области 23 апреля, примерно в 22:30, - сообщил "КП"-Тверь" Владимир.

Северное сияние в Тверской области, апрель-2023. Фото: Владимир Портуаров

Наблюдать в наших краях полярную аврору (Aurora Borealis - северное сияние, Aurora Australis - южное сияние) - дело большой удачи. Ведь более свойственно это атмосферное оптическое явление высоким широтам обоих полушарий Земли. Однако полярное сияние под Тверью случается не впервые - не далее как в сентябре 2022 года мы уже публиковали красивые снимки. Также северное сияние в Тверской области жители наблюдали в феврале и марте 2023 года.

Нынешнее свечение верхних слоёв земной атмосферы в центральной России метеорологи связывают с магнитной бурей (магнитное поле Земли взаимодействует с заряженными частицами солнечного ветра).

Кстати, уникальные фото Владимир Портуаров сделал не случайно. Увлечённые фотографы отслеживают метеоинформацию с помощью специальных программ и сайтов, чтобы предугадать подобные природные явления и успеть запечатлеть их.