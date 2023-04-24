Прокуратура обязала обеспечить питанием учеников с ограниченными возможностями в Тверской области

Прокуратура провела проверку Фото: Ольга Крыльцова

Бологовской межрайонной прокуратурой в ходе проверки установлено нарушение прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на обеспечение питанием.

Установлено, что муниципалитетом не организовано двухразовое питание 137 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, из которых 7 детей обучаются на дому и не получают положенные им сухие пайки.

Главе муниципального округа внесено представление, нарушения устранены, детям предоставлено питание в соответствии с формой обучения.