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НовостиОбщество24 апреля 2023 7:17

Прокуратура обязала обеспечить питанием учеников с ограниченными возможностями в Тверской области

Нарушения выявили в Бологовском районе
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Прокуратура провела проверку

Прокуратура провела проверку

Фото: Ольга Крыльцова

Бологовской межрайонной прокуратурой в ходе проверки установлено нарушение прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на обеспечение питанием.

Установлено, что муниципалитетом не организовано двухразовое питание 137 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, из которых 7 детей обучаются на дому и не получают положенные им сухие пайки.

Главе муниципального округа внесено представление, нарушения устранены, детям предоставлено питание в соответствии с формой обучения.