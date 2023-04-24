Главу округа в Тверской области оштрафовали за нерассмотренную жалобу жителя

Чиновника оштрафовали за нерассмотренную вовремя жалобу Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Пеновского округа пожаловался в прокуратуру на администрацию и сообщил, что его обращение не было рассмотрено в установленный срок.

Гражданин обратился с заявлением о нарушении требований по содержанию местных дорог, но получил ответы не на все вопросы.

По результатам проверки в отношении главы округа возбуждено дело об административном правонарушении, виновного оштрафовали на 5000 рублей.

Постановление не вступило в законную силу.