Главу округа в Тверской области оштрафовали за нерассмотренную жалобу жителя

Чиновника оштрафовали за нерассмотренную вовремя жалобу
Фото: Мария ЛЕНЦ
Житель Пеновского округа пожаловался в прокуратуру на администрацию и сообщил, что его обращение не было рассмотрено в установленный срок.
Гражданин обратился с заявлением о нарушении требований по содержанию местных дорог, но получил ответы не на все вопросы.
По результатам проверки в отношении главы округа возбуждено дело об административном правонарушении, виновного оштрафовали на 5000 рублей.
Постановление не вступило в законную силу.