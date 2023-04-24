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НовостиПолитика24 апреля 2023 6:37

Военнослужащий из Зубцова Андрей Суслов погиб в ходе СВО

Ему было 22 года
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
22-летний Андрей Суслов погиб в ходе СВО Фото: администрация Зубцовского муниципального округа

22-летний Андрей Суслов погиб в ходе СВО Фото: администрация Зубцовского муниципального округа

В Зубцовском муниципальном округе 24 апреля 2023 года простятся с погибшим в ходе СВО военнослужащим Андреем Сусловым. Ему было 22 года.

Андрей Николаевич погиб 10 апреля 2023 года на территории ДНР.

- За проявленный героизм Андрей удостоен награды медалью "За отвагу" и "Чёрным крестом" ЧВК "Вагнер" посмертно, - сообщает администрация Зубцовского муниципального округа.

Героя похоронят на кладбище в деревне Ожибоково.