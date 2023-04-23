В Твери горел жилой дом

Карта места, где произошёл пожар. Фото: yandex.ru/maps

Сегодня, 23 апреля, в Твери, в микрорайоне Мигалово, горел жилой дом. Пожар произошёл на улице Гайдара, дом 21.

Ситуацию осложняло то, что дом был деревянный.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 07:06. На место выехали подразделения пожарных частей №№ 1, 2, 4.

В 07:12 они прибыли на место. Уже в 07:34 открытое горение было ликвидировано и начался пролив пожарища. В 9:00 было объявлено о полной ликвидации пожара.

Пострадавших на пожаре нет.