В Конаковском районе обнаружено тление торфа

Пожарные сейчас в повышенной готовности. Фото ГУ МЧС России по Тверской области.

23 апреля 2023 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тверской области поступило сообщение об обнаружении очагов тления торфа в районе СНТ «Нефтехимик» Конаковского района.

Для ликвидации очага на место убыло отделение пожарноспасательной части №84, маневренная группа пожарноспасательной части №29, оперативная группа Конаковского пожарноспасательного гарнизона и представители администрации района.

Угрозы населённым пунктам не было.

В 12.30 очаг возгорания был локализован. В 13.18 – ликвидирован.

Всего от МЧС России привлекалось – семь человек и три единицы техники.

Сотрудники МЧС продолжают патрулировать пожароопасные районы.