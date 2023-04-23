В Тверской области сотрудники МЧС обследуют леса и торфяники на предмет предотвращения пожаров

Пожарные часто пользуются такими квадроциклами. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Тверской области проводят обследование пожароопасных территорий мобильными группами с помощью беспилотных летательных аппаратов и техники высокой проходимости.

В настоящий момент в ходе мониторинга очагов тления торфа не обнаружено.

Сотрудники МЧС напоминают, что в Тверской области запрещено в лесах и на торфяниках:

- пользоваться открытым огнем;

- бросать горящие спички, окурки;

- оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как зажигательные линзы;

- выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также стерню на полях, в лесу;

- разводить костры.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните 112.

Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.