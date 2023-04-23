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НовостиПроисшествия23 апреля 2023 9:55

Мошенники обчистили 66-летнюю жительницу Торжка на 350 000 рублей

Ей обещали выгодное инвестирование средств
Олег ХАДАЕВ
Привлекательных объявлений много, главное - не нарваться на мошенников.

Привлекательных объявлений много, главное - не нарваться на мошенников.

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

К полицейским Торжка обратилась 66-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что некто обманом похитил у неё 350 000 рублей.

Женщина в Интернете нашла объявление о возможности инвестировать деньги для получения дохода от акций крупной энергетической компании. Поверив объявлению, женщина связалась с «консультантом» по указанному телефону.

Мошенник убедил женщину сразу внести крупную сумму. Она и отправила на указанный счёт 350 000 рублей. После этого консультант, естественно, перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело.