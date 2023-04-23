В Нелидово из машины украли золотой крестик за 28 000 рублей

Теперь вор может какое-то время провести за колючей проволокой.
Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
46-летний житель Нелидова обратился в полицию с заявлением о краже. Мужчина рассказал, что из его автомобиля неизвестные похитили золотой крестик стоимостью 28 тысяч рублей.
Под подозрение полицейских попал 38-летний местный житель.
Оперативники выяснили, что он видел, что машина незаперта, а в ней оставлен золотой крестик. Подозреваемый его похитил, после чего продал, а деньги потратил на собственные нужды.
Мужчина был доставлен в отдел полиции, где сознался в содеянном.
Впереди его ждёт суд.