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НовостиПроисшествия23 апреля 2023 8:54

Пропавшая в Торжке 15-летняя девочка самостоятельно вернулась домой

Об этом сообщили в СКР
Олег ХАДАЕВ
Девочка нашлась. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.

Девочка нашлась. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.

15-летняя жительница Торжка самостоятельно вернулась домой.

Напомним, Торжокским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области была организована проверка по сообщению об исчезновении девочки 2007 года рождения.

Принимались все необходимые меры к установлению местонахождения несовершеннолетней.

К счастью, 15-летняя девочка самостоятельно вернулась домой. В ближайшее время ей предстоит разговор со следователем с целью установления всех обстоятельств её исчезновения.