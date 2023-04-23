Уголовница обокрала пожилую жительницу посёлка Жарковский Тверской области

Деньги бабушка хранила в укромном месте. Фото: Олег ХАДАЕВ

76-летняя жительница посёлка Жарковский Тверской области, обнаружила пропажу 10 000 рублей. Она незамедлительно обратилась в полицию.

Подозрение сразу пало на 37-летнюю ранее неоднократно судимую женщину. Она часто приходила к бабушке, помогая ей по хозяйству, и хорошо знала, где что лежит.

«В день происшествия потерпевшая находилась дома, а входная дверь была закрыта изнутри на замок. Пока хозяйка отдыхала в комнате, злоумышленница проникла в дом через окно и похитила деньги из ящика буфета, стоявшего в коридоре, а затем покинула чужое жилище», - сообщают в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

После задержания рецидивистка созналась в преступлении, но так как была пьяна, так и не вспомнила, куда дела украденные деньги.

Надеемся, до суда вспомнит.