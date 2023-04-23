В Зубцове простятся со служившим в зоне СВО земляком

Владимир Владимирович Борищук. Фото: Зубцовский МО.

«4 апреля остановилось сердце замечательного Человека, Профессионала своего дела, Патриота, нашего лучшего земляка, любимого друга, брата, мужа и отца Владимира Владимировича Борищука. Ему было 37...», - так начинается официальное сообщение на страничке Зубцовского муниципального округа о предстоящем прощании с участником Специальной военной операции.

В сообщении говорится, что Владимир Борищук последние полгода служил Отечеству, достойно приняв призыв на военную службу по мобилизации.

До мобилизации он работал кадастровым инженером.

Церемония прощания с Владимиром Владимировичем Борищуком состоится 24 апреля в 10.00 часов у здания Администрации округа (пер. Образцова, д. 1а).