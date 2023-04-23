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НовостиОбщество23 апреля 2023 6:57

В Торжке пропала 15-летняя девочка

СКР начал проверку
Олег ХАДАЕВ
Девочка ушла из дома сутки назад. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.

Девочка ушла из дома сутки назад. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.

Сегодня, 23 апреля, Торжокским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области начата проверка по факту сообщения о безвестном исчезновении 15-летней жительницы Торжка.

Девочка 22 апреля ушла из дома и до настоящего время о её дальнейшей судьбе ничего не известно.

«В рамках проверки сотрудниками Следственного комитета и полиции принимаются необходимые меры к установлению местонахождения несовершеннолетней», - написано в официальном сообщении СУ СК РФ по Тверской области.

Если вы обладаете значимой информацией о пропавшей, следствие просит звонить по номеру 8-930-179-00-69.