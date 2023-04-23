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НовостиПроисшествия23 апреля 2023 6:37

В Тверской области начали гореть мусор и трава

По данным ГУ МЧС России на утро 23 апреля 2023 года в регионе произошло 18 пожаров
Олег ХАДАЕВ
В Тверской области начала гореть трава.

В Тверской области начала гореть трава.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По данным регионального ГУ МЧС России на утро 23 апреля 2023 года в Тверской области произошло 18 пожаров неприродного происхождения.

Горела недвижимость в посёлке Заволжский Калининского района, на улице Береговой в Удомле и в деревне Леонтьевское Калязинского городского округа.

Отметилось и потепление, и желание людей проводить время на природе или на дачах.

Подразделения МЧС 10 раз выезжали на ликвидацию возгораний мусора.

Четыре раза огнеборцы тушили горящую сухую растительность — траву и прочие наследия прошлого года.

А ещё один раз горел комбайн.