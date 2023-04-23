В Тверской области начали гореть мусор и трава

В Тверской области начала гореть трава.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
По данным регионального ГУ МЧС России на утро 23 апреля 2023 года в Тверской области произошло 18 пожаров неприродного происхождения.
Горела недвижимость в посёлке Заволжский Калининского района, на улице Береговой в Удомле и в деревне Леонтьевское Калязинского городского округа.
Отметилось и потепление, и желание людей проводить время на природе или на дачах.
Подразделения МЧС 10 раз выезжали на ликвидацию возгораний мусора.
Четыре раза огнеборцы тушили горящую сухую растительность — траву и прочие наследия прошлого года.
А ещё один раз горел комбайн.