В Тверской области начали гореть мусор и трава

В Тверской области начала гореть трава. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По данным регионального ГУ МЧС России на утро 23 апреля 2023 года в Тверской области произошло 18 пожаров неприродного происхождения.

Горела недвижимость в посёлке Заволжский Калининского района, на улице Береговой в Удомле и в деревне Леонтьевское Калязинского городского округа.

Отметилось и потепление, и желание людей проводить время на природе или на дачах.

Подразделения МЧС 10 раз выезжали на ликвидацию возгораний мусора.

Четыре раза огнеборцы тушили горящую сухую растительность — траву и прочие наследия прошлого года.

А ещё один раз горел комбайн.