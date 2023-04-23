Семья из деревни близ Максатихи передала мёд раненым в СВО воинам

Тот самый мёд. Фото: «БОЕВОЕ БРАТСТВО» МАКСАТИХА»

Семья Кузнецовых из деревни Кострецы, что в 13 километрах к юго-западу от Максатихи, передала раненым во время СВО воинам 25 килограммов мёда. Они выразили надежду, что этот мёд поможет скорейшему выздоровлению наших раненых военнослужащих.

Мёд, по просьбе ветеранских организаций Максатихинского муниципального округа, доставил в госпиталь имени Бурденко Благочинный Максатихинского округа, настоятель Храма Всех Святых протоиерей Виталий Мартынюк. Он ездил в госпиталь вместе с депутатом Госдумы Олегом Ниловым.

Об этом сообщило «БОЕВОЕ БРАТСТВО» МАКСАТИХА» на своей страничке в соцсети.

В госпитале на лечении находится воин из Максатихинского округа.

А председатель Максатихинского отделения «Российского Союза Ветеранов Афганистана» Сергей Шляпков навестил в госпитале имени Вишневского ещё одного раненого земляка. Он передал воину посылку, которую ветеранские организации Максатихи собрали на перечисленные пожертвования.

Кстати, сын Сергея Шляпкова участник СВО и за совершённый подвиг награждён орденом Мужества.

«Несмотря на серьёзные ранения наши парни держатся мужественно и достойно, как и полагается настоящим Воинам, передают приветы землякам и благодарят всех вас за поддержку», завершают свой пост ветераны.