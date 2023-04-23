Глава Максатихинского округа Тверской области сообщил о гибели земляка во время СВО

Алексей Царёв пал смертью храбрых. Фото: Администрация ММО

Глава Максатихинского муниципального округа Тверской области Максим Хованов сообщил о гибели земляка Алексея Викторовича Царёва во время Специальной военной операции на Украине.

Он так же выразил соболезнования семье, родным и близким героя.

Алексей Викторович Царёв родился 13 ноября 1980 года в Максатихе. В 1998 году там же окончил профессиональное училище № 18.

22 сентября 2022 года призван на военную службу по частичной мобилизации в должности стрелка.

15 апреля 2023 года Царёв Алексей Викторович погиб в селе Червонопоповка ЛНР в ходе исполнения обязанностей военной службы при проведении специальной военной операции вооруженных сил Российской Федерации на Украине. У него остались жена и двое детей.

«Царёв Алексей Викторович посвятил свою жизнь беззаветному служению Отечеству. Он до конца оставался верным воинской присяге, настоящим героем, самоотверженным воином, который смело смотрел в лицо опасности и до конца исполнил свой долг перед Отечеством по обеспечению безопасности и национальных интересов страны. Вечная память герою!» - говорится в соболезновании главы округа.