В Горьковке в Твери пройдет лекция про женщин, возведённых в ранг святых

Афиша лекции. Фото: tverlib.ru

30 апреля в день памяти жен-мироносиц, в Тверской областной библиотеке имени Горького пройдет просветительская лекция на тему: "Святые жены Тверской земли".

Лекцию читает Галина Гадалова, кандидат исторических наук, член Общества Михаила Ярославича Тверского, автор многочисленных публикаций и книг по истории Тверского княжества, древнерусской агиографии.

«Лекция будет посвящена рассказу о подвиге почитаемых святых жен Тверской земли: великой княгине Ксении Тверской, благоверной великой княгине-инокине Анне благоверной Кашинской, благоверной княгине Иулиании Новоторжской и других», - сообщают в Горьковке.

Начало лекции в 14 часов в Славянском зале библиотеки. Вход свободный. 6+