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НовостиПроисшествия22 апреля 2023 17:32

В лобовом столкновении иномарок под Тверью пострадали четыре человека

Один из водителей выехал на встречку по неизвестной причине
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Фото с места аварии в Глазково под Тверью. Фото: VK/Михайловское сельское поселение

Фото с места аварии в Глазково под Тверью. Фото: VK/Михайловское сельское поселение

Днём 22 апреля под Тверью на 3 километре дороги Глазково-Мухино произошло лобовое столкновение двух иномарок. Обломки машин раскидало по дороге. Фото с места аварии опубликованы в паблике Михайловского сельского поселения с призывом: «Глазково сейчас. Очень жёстко! На месте несколько машин скорой помощи, пострадали четверо. Дорога «стоит». Пожалуйста, не гоняйте же!»

На дороге, действительно, собралась большая пробка.

Как пояснили в областном ГИБДД, 53-летняя водитель иномарки Hyundai по неизвестной причине на прямом участке выехала на встречную полосу и врезалась в Renault Duster.

Пострадали оба водителя и два пассажира Duster.

Фото с места аварии в Глазково под Тверью. Фото: VK/Михайловское сельское поселение

Фото с места аварии в Глазково под Тверью. Фото: VK/Михайловское сельское поселение

Фото с места аварии в Глазково под Тверью. Фото: VK/Михайловское сельское поселение

Фото с места аварии в Глазково под Тверью. Фото: VK/Михайловское сельское поселение