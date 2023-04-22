В Твери мужчина лишился 12 тысяч рублей, пытаясь купить велосипед

Объявление о продаже велосипеда оказалось ложным. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Объявление о продаже велосипеда житель Твери нашел на популярном сайте объявлений. Позвонил продавцу, договорились о покупке. Продавец попросил внести предоплату за велосипед. Мужчина перевел 12 тысяч рублей. После этого продавец перестал выходить на связь.

Поняв, что его обманули, тверичанин пошёл в полицию.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе УМВД по Тверской области.