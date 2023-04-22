Жители Тверской области смогут наблюдать «звездный дождь»

Наблюдать за звездопадом лучше всего за городом. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Первый крупный весенний метеоритный поток или звездопад Лириды пройдет над территорией центральной части России 23 апреля в 4 часа утра. В Тверском регионе как раз будут благоприятные условия для наблюдения за ярким звездопадом: тепло и безоблачно.

«23 апреля на значительной части территории Европейской России будут неплохие шансы наблюдать «звездный дождь». Антициклон поддерживает малооблачную и сухую погоду. Но одеваться следует теплее, несмотря на теплые не по сезону дни, ночи все еще прохладные», — сообщили в Гидрометцентре России.

Звездопад из созвездия Лиры можно наблюдать ежегодно во второй половине апреля, в свои пиковые часы плотность потока достигает 20 метеоров в час.

Наблюдать за звёздами лучше всего за городом, где нет света фонарей.