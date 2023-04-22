В Тверской области МЧС мониторит леса, опасаясь пожаров

В регионе установилась тёплая и сухая погода. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Погода на предстоящей неделе по прогнозам синоптиков будет тёплой и сухой. Разогреет до +21. В связи с этим МЧС начало мониторить территории на предмет пожаров лесов и торфяников.

-22 апреля 12 мобильными группами проведено обследование на территории Калининского, Конаковского и Кимрского района, применялась техника высокой проходимости. В ходе мониторинга очагов тления торфа обнаружено не было, - сообщает пресс-служба МЧС региона.

Главное управление МЧС России по Тверской области напоминает правила поведения в лесу. В лесу запрещается:

пользоваться открытым огнем;

бросать горящие спички, окурки;

оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как зажигательные линзы;

выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также стерню на полях, в лесу;

разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой травой, под кронами деревьев, а также на участках поврежденного леса.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – 8 (4822) 39-99-99.