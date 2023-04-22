В Тверской области на работу требуются слесари и монтажники

Региону нужны рабочие руки. Фото: ПТО

В Тверской области расширен перечень наиболее востребованных на рынке труда новых и перспективных профессий и специальностей. Вопрос рассмотрен на заседании Президиума правительства Тверской области 21 апреля.

Изначально перечень, состоящий из 12 профессий и 38 специальностей среднего профессионального образования, наиболее востребованных на рынке труда, был утверждён в регионе в 2020 году.

-С учётом этого документа обеспечивается приоритетная подготовка молодых специалистов в колледжах Тверской области, - сообщают в пресс-службе правительства области.

Список актуализирован с учётом поступивших предложений от ключевых и флагманских предприятий региона. В частности, от Тверского вагоностроительного завода, компаний «ДКС» и «Тверской экскаватор», ООО «ПК Аквариус», Тверского полиграфкомбината детской литературы, «Парето-Принт», «Транспорта Верхневолжья», ряда предприятий сельского хозяйства, в том числе «РумелкоАгро», ЗАО «Калининское», «Агропромкомплектация» и других.

В перечень наиболее востребованных профессий и специальностей включены: слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, оператор станков с программным управлением, технология машиностроения, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, печатник плоской печати, машинист дорожных и строительных машин, слесарь по ремонту строительных машин, организация перевозок и управление на автомобильном транспорте, мастер общестроительных работ, строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

В сфере электро- и теплоэнергетики востребованы специалисты по тепловым электрическим станциям, а также электрическим станциям, сетям и системам. Среди специалистов агропромышленного комплекса - мастера сельскохозяйственного производства, ветеринары.

По запросу медицинских организаций в перечень включено «лечебное дело (фельдшер)», образовательных – специальность «профессиональное обучение».