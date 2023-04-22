В Твери проходит «Финал 4-х» Чемпионата ЦФО по баскетболу

Афиша чемпионата. Фото: ПТО

На площадке баскетбольного клуба «Тверь» в эти выходные проходит «Финал 4-х» Чемпионата Центрального федерального округа по баскетболу среди мужских команд. Игры организованы 22 и 23 апреля на Арене «БК «Тверь». Подобные соревнования проходят второй раз в истории Тверского региона, об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Участниками «Финала 4-х» в Твери стали баскетбольные клубы «Брянск», «Рязань», «Тверь» и воронежский «ВГАС».

22 апреля проходят матчи БК «Брянск» – БК «Рязань», БК «Тверь» – БК «ВГАС». 23 апреля состоятся матч за третье место и финал.

«Пять лет назад на этом первенстве команда баскетбольного клуба «Тверь» завоевала золотые медали. Эта победа вдохновила тверских спортсменов и болельщиков, способствовала популяризации одного из самых динамичных и зрелищных видов спорта среди молодежи. Уверен, что и в этот раз Чемпионат станет значимым событием в спортивной жизни Тверской области и всей Центральной России, откроет новые таланты, подарит всем участникам и зрителям много ярких, позитивных эмоций», – говорится в приветствии по случаю соревнований от губернатора Игоря Рудени.

Право на проведение столь значимого и масштабного спортивного события столица Верхневолжья получила благодаря успешному выступлению баскетбольного клуба «Тверь» в полуфинале Чемпионата, который проходил в Брянске с 7 по 9 апреля. По его итогам наша команда завоевала путевку в «Финал 4-х».