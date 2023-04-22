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НовостиОбщество22 апреля 2023 8:53

Тверская область присоединилась ко всероссийскому субботнику

Уборка территорий идёт во всех районах
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
На субботнике.

На субботнике.

Фото: ПТО

22 апреля – основной день Всероссийского субботника, к которому традиционно присоединилась Тверская область.

-Мероприятия по уборке и благоустройству территорий в районах и округах региона стартовали в середине апреля. В том числе, работы ведутся на объектах-участниках инициированного Президентом России федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», - сообщают в пресс-службе областного правительства.

Всего в текущем году приводится в порядок более 170 дворов и общественных пространств. Предполагается, что на субботник выйдут 5 тысяч жителей региона.

Среди площадок, где сегодня наводят порядок местные жители, –благоустроенные по федеральному проекту набережные Гавани и Фадеева в Кимрах, скейт парк и Городской сад в Ржеве, Парк Победы в Кувшиново, территория у сквера Можайского и ландшафтный парк на реке Тьмака в Твери.