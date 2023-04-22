В Тверской области прошел День призывника

На дне призывника в Торжке. Фото: ПТО

В Торжке прошел областной День призывника. В мероприятии приняли участие более 250 молодых людей призывного возраста из различных муниципальных образований Верхневолжья. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Организаторами мероприятия выступили Министерство молодежной политики региона, Областной молодежный центр, Военный комиссариат Тверской области и командование войсковой части 45095.

- Участникам рассказали о подготовке к службе в Вооруженных Силах РФ, продемонстрировали работу вертолетного центра, познакомили с музеем и выставкой авиатехники. Для ребят была развернута полевая кухня, - сообщили в областном правительстве.