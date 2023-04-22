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НовостиПолитика22 апреля 2023 7:54

В Максатихе простятся с погибшем в зоне СВО на Украине мобилизованным Алексеем Царевым

У погибшего осталось двое детей
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Царёв Алексей Викторович погиб в зоне СВО. Фото: VK/ Максатихинский муниципальный округ

Царёв Алексей Викторович погиб в зоне СВО. Фото: VK/ Максатихинский муниципальный округ

15 апреля в зоне СВО на Украине, в селе Червонопоповка ЛНР, погиб житель Максатихи Тверской области Алексей Царев. Об утрате сообщает администрация Максатихинского округа в официальной группе в ВК.

Царёв Алексей Викторович родился 13 ноября 1980 года в посёлке Максатиха Тверской области. В 1998 году окончил профессиональное училище № 18 п. Максатиха.

22 сентября 2022 года призван на военную службу по частичной мобилизации в должности стрелка.

- Погиб в ходе исполнения обязанностей военной службы при проведении специальной военной операции вооруженных сил Российской Федерации на Украине. У него остались жена и двое детей, - сообщает администрация округа.

О дате похорон пока ничего не сообщается.