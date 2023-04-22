В Твери открылась религиозная выставка

Посетители выставки. Фото: ПТО

В Твери в парке «Россия – Моя история» (наб. Реки Лазури, 9а) открылась выставка «100-летие подвига новомучеников и исповедников Российских при изъятии святынь».

Выставка организована Патриаршим советом по культуре, Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом, историческими парками «Россия – моя история» и Фондом содействия сохранению христианских ценностей при поддержке Фонда президентских грантов.

- Выставка уже прошла в 10 исторических парках страны, - поясняют в пресс-службе областного правительства.

В Твери выставка будет открыта до 14 мая 2023 года.

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