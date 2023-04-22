В Твери в Горьковке пройдет книгообмен

В Горьковке в Твери пройдет книгообмен. Фото: Евгения ГУСЕВА

30 апреля с 12 до 14 часов в холле первого этажа библиотеки имени Горького пройдет очередной бесплатный книгообмен.

Принять участие в ней может любой желающий. Вход свободный. Приносить и обменивать можно книги разной тематики и направленности, главное - чтобы они были в хорошем состоянии.

Схема обмена следующая: принесённые с собой книги участники акции передают сотруднику библиотеки, после просмотра библиотекарь размещает издания на столе обмена. Далее участник акции может взять разумное число любых заинтересовавших книг, взамен оставив свои.

Принесённые книги также можно просто оставить и ничего не брать взамен