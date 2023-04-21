В Твери продолжается благоустройство сквера на улице Хромова

Рабочие приступили ко второму этапу работ Фото: администрация Твери

В Твери продолжается второй этап работ по благоустройству сквера на улице Хромова. Работы ведутся в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Территорию для создания парка ранее на голосовании выбрали жители города.

В настоящее время залито бетонное основание для спортивной и детских площадок, в дальнейшем здесь будет уложено 1300 кв. м покрытия из резиновой крошки. Завезены малые архитектурные формы. В сквере будет установлена система охранного телевидения и 38 камер наружного видеонаблюдения.

Напомним, что до 31 мая открыто голосование по выбору общественных зон, которые могут быть благоустроены в 2024 году.