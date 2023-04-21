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НовостиПроисшествия21 апреля 2023 13:55

Трактор и грузовой поезд столкнулись на железнодорожном переезде в Тверской области

Никто не пострадал
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
На железнодорожном переезде столкнулись трактор и грузовой поезд

На железнодорожном переезде столкнулись трактор и грузовой поезд

Фото: Павел КЛОКОВ

Днем 20 апреля на железнодорожном переезде между станциями Кесова Гора и Золотково в Тверской области столкнулись трактор и грузовой поезд.

- По предварительной информации, водитель трактора с прицепом выехал на переезд с исправно работающей сигнализацией перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. Пострадавших нет, схода подвижного состава нет. Поврежден прицеп трактора, - сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Грузовой поезд задержали на 40 минут. На движение других поездов происшествие не повлияло.