Трактор и грузовой поезд столкнулись на железнодорожном переезде в Тверской области

На железнодорожном переезде столкнулись трактор и грузовой поезд Фото: Павел КЛОКОВ

Днем 20 апреля на железнодорожном переезде между станциями Кесова Гора и Золотково в Тверской области столкнулись трактор и грузовой поезд.

- По предварительной информации, водитель трактора с прицепом выехал на переезд с исправно работающей сигнализацией перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. Пострадавших нет, схода подвижного состава нет. Поврежден прицеп трактора, - сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Грузовой поезд задержали на 40 минут. На движение других поездов происшествие не повлияло.