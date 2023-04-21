Руководство детского сада в Тверской области будут судить за растрату 3 миллионов рублей

Работников детского сада будут судить за растрату Фото: Степан КАМЕНЕВ

Обвинительное заключение прокуратуры утверждено в отношении троих работников детского сада в Удомле. Они обвиняются в растрате бюджетных денег (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По версии следствия, в период с 20 декабря 2017 года по 31 июля 2021 года заведующая образовательного учреждения при содействии еще двух работников составила фиктивные трудовые договоры по должностям, работы по которым фактически не осуществлялись. Заработную плату обвиняемые присваивали себе.

Сумма ущерба составила более 3 млн. руб. Уголовное дело направлено в Удомельский городской суд для рассмотрения по существу.