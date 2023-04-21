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НовостиПроисшествия21 апреля 2023 13:25

Житель Ржева после застолья лишился 48 000 рублей

Подозреваемую в краже задержали
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Подозреваемую в краже задержала полиция

Подозреваемую в краже задержала полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 54-летний житель Ржева и сообщил, что с его счета украли 48 000 рублей.

Полицейские выяснили, что в день происшествия мужчина распивал алкоголь в компании приятелей на одной из городских квартир, а утром не смог найти мобильный телефон.

Выяснилось, что гаджет украла 28-летняя неработающая ранее судимая местная жительница. С помощью похищенного телефона женщина оплачивала такси и рассчитывалась за покупки в местных магазинах.

Фигурантка задержана. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.