Житель Ржева после застолья лишился 48 000 рублей

Подозреваемую в краже задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 54-летний житель Ржева и сообщил, что с его счета украли 48 000 рублей.

Полицейские выяснили, что в день происшествия мужчина распивал алкоголь в компании приятелей на одной из городских квартир, а утром не смог найти мобильный телефон.

Выяснилось, что гаджет украла 28-летняя неработающая ранее судимая местная жительница. С помощью похищенного телефона женщина оплачивала такси и рассчитывалась за покупки в местных магазинах.

Фигурантка задержана. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.