Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 апреля 2023 12:27

В Твери люди уже пользуются временным переходом через железную дорогу около Горбатого моста

При этом там ведётся устройство основания для будущей транспортной развязки
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Люди спокойно переходят по временному пешеходному мосту.

Люди спокойно переходят по временному пешеходному мосту.

Фото: Александр ЖМУЛИН

В Заволжском районе Твери рядом с Горбатым мостом уже по сути открыт для граждан возведенный там в краткие сроки временный пешеходный переход через Октябрьскую железную дорогу.

Корреспондент "КП"-Тверь" 21 апреля побывал там, увидел что переходом уже пользуются люди и и сам прошел по мосту.

Вид со стороны.

Вид со стороны.

Фото: Александр ЖМУЛИН

Для людей, не испытывающим проблем с передвижением, он удобен, а вот инвалидам-колясочникам воспользоваться переходом через железную дорогу будут практически невозможно - там нет пандусов или каких-то других приспособлений для создания доступной среды. Возможно, что-то еще будет доделано в этом плане.

Придется попотеть там и мамам с детьми в колясках.

Пандусов, как видно, нет.

Пандусов, как видно, нет.

Фото: Александр ЖМУЛИН

Этот временный пешеходный мост построен для граждан в виду предстоящей реконструкции Горбатого моста. Напомним, что она продлится примерно год.

Начнутся работы, судя по всему, в 2024 году. Во всяком случае, как сообщил глава региона, закрытие Горбатого моста на реконструкцию будет синхронизировано с открытием нового путепровода по улице Фрунзе. Туда перенаправят автомобильные потоки.

Также напомним, что реконструкция Горбатого моста является частью проекта строительства Западного моста через Волгу в Твери.

На данный момент в районе Горбатого моста ведётся устройство основания для будущей транспортной развязки.