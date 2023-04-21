В Твери люди уже пользуются временным переходом через железную дорогу около Горбатого моста

Люди спокойно переходят по временному пешеходному мосту. Фото: Александр ЖМУЛИН

В Заволжском районе Твери рядом с Горбатым мостом уже по сути открыт для граждан возведенный там в краткие сроки временный пешеходный переход через Октябрьскую железную дорогу.

Корреспондент "КП"-Тверь" 21 апреля побывал там, увидел что переходом уже пользуются люди и и сам прошел по мосту.

Вид со стороны. Фото: Александр ЖМУЛИН

Для людей, не испытывающим проблем с передвижением, он удобен, а вот инвалидам-колясочникам воспользоваться переходом через железную дорогу будут практически невозможно - там нет пандусов или каких-то других приспособлений для создания доступной среды. Возможно, что-то еще будет доделано в этом плане.

Придется попотеть там и мамам с детьми в колясках.

Пандусов, как видно, нет. Фото: Александр ЖМУЛИН

Этот временный пешеходный мост построен для граждан в виду предстоящей реконструкции Горбатого моста. Напомним, что она продлится примерно год.

Начнутся работы, судя по всему, в 2024 году. Во всяком случае, как сообщил глава региона, закрытие Горбатого моста на реконструкцию будет синхронизировано с открытием нового путепровода по улице Фрунзе. Туда перенаправят автомобильные потоки.

Также напомним, что реконструкция Горбатого моста является частью проекта строительства Западного моста через Волгу в Твери.

На данный момент в районе Горбатого моста ведётся устройство основания для будущей транспортной развязки.