В Твери запланирован капремонт крыши и фасада театра кукол

Запланированы ремонтные работы в театре кукол в Твери. Фото: Александр ЖМУЛИН

Финансирование капремонта Тверского театра кукол обсудили на заседании областной бюджетной комиссии 21 апреля. Его провел губернатор Игорь Руденя.

Пресс-служба правительства региона сообщила подробности:

- Работы выполнят по национальному проекту «Культура». Они будут проводиться в 2023-2024 годах, предусмотрен капитальный ремонт кровли и фасада здания, замена окон.

Сколько конкретно будет выделено на это средств, не уточняется.

Тверской государственный кукольный театр был основан во время Великой Отечественной войны, в 1944 году. Тогда у него не было собственного помещения, и артисты играли спектакли во дворах, школах и пионерских лагерях, в здании Театра юного зрителя, в домах культуры. Только в 1975 году Тверской театр кукол обрёл собственное здание, в котором находится и сейчас.

Также на заседании бюджетной комиссии приняты решения для обеспечения строительства подъездных путей к строящимся школам в микрорайоне «Южный» и на улице Цветочная в Твери.