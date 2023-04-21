Год назад в Твери сгорел НИИ-2 Минобороны

Год назад в Твери сгорело здание НИИ-2 Минобороны Фото: Александр ЖМУЛИН

Ровно год назад, 21 апреля 2022 года, в Твери случился страшный пожар. В 11 часов утра загорелось здание Второго центрального научно-исследовательского ордена Октябрьской революции Краснознамённого института Министерства обороны России (НИИ-2) на набережной Афанасия Никитина.

Все началось около 11 часов утра, сотрудники института были на рабочих местах. Возгорание произошло на втором этаже. По ветхим деревянным перекрытиям (здание НИИ 1947 года постройки) пламя распространилось по корпусам. Люди звали на помощь и выпрыгивали из окон.

На место приехали спецслужбы. Тушили НИИ более 240 огнеборцев и 69 единиц техники. С воздуха воду сбрасывал вертолёт МИ-8 МЧС России. Огонь бушевал целый день и уничтожил территорию более чем в 1500 кв. метров. Пожар потушили спустя сутки.

Погибли 22 человека - сотрудники НИИ.

Территория вокруг института несколько месяцев была оцеплена, проезд по набережной Афанасия Никитина перекрыт. Продолжался разбор завалов.

5 июля обгоревшие руины здания начали сносить. Сейчас территория огорожена металлическим забором. Никакие работы на месте трагедии не ведутся.

Как ранее стало известно "КП"-Тверь", на месте сгоревшего и снесённого Второго центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ (НИИ-2) возведут новое здание - точную копию предыдущего. Но когда это произойдет - неизвестно.