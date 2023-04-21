В Тверской области 52 семьи заявились на региональный этап конкурса «Семья года-2023»

В регионе стартовал семейный конкурс. Фото: ПТО

Стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года-2023». В нем в Верхневолжье участвуют 52 семьи. Больше всего из них - четыре пары с детьми - из Вышневолоцкого округа. От Кашинского и Удомельского округов, Калининского и Конаковского районов в этом году заявились по три семьи.

- Крепкие семьи являются прочной основой развития Тверской области и всей России, - считает губернатор Игорь Руденя.

В конкурсе - пять номинаций: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья - хранитель традиций».

Победители будут определены членами жюри до 30 апреля.

Все семьи-победители регионального этапа конкурса получат по 100 тыс. рублей. Они поучаствуют в общероссийском этапе.

Пресс-служба областного правительства напомнила, что тверские семьи уже становились лучшими на Всероссийском конкурсе. В 2017 году в номинации «Сельская семья» победителем признали Боруленковых из Нелидово, в 2018 году в номинации «Золотая семья России» - Пажетновых (это именно они содержат единственный в нашей стране центр спасения медвежат-сирот) из Торопецкого района, в 2019 году в номинации «Многодетная семья» - Молчановых из Твери.

В 2020 году семья Акимкиных из Калининского района стала лучшей в номинации «Многодетная семья», а семья Киричук из Вышнего Волочка - в номинации «Семья – хранитель традиций». В 2021 году среди лучших молодых семей была выделена семья Снежковых из Лихославля, а в 2022 году победителем в номинации «Многодетная семья» стала семья Васильевых из Твери.