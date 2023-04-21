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НовостиПроисшествия21 апреля 2023 11:07

В школе Заволжского района Твери обрушился потолок

СК и прокуратура проводят проверку
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В 31-й школе обрушился потолок Фото: прокуратура Тверской области

В 31-й школе обрушился потолок Фото: прокуратура Тверской области

Заволжским межрайонным следственным отделом Твери СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по информации об обрушении потолка в школе №31 Заволжского района.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

По факту ЧП также организована прокурорская проверка.

- Будут установлены обстоятельства произошедшего, дана правовая оценка действиям ответственных лиц по содержанию и ремонту помещений школы, а также контролирующих органов на предмет соблюдения прав детей на получение образования в безопасных для жизни и здоровья условиях. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.