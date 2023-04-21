Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 апреля 2023 9:22

В деревне Осташковского округа доступ к Селигеру перекрыли железным забором

По требованию прокуратуры ограждение демонтировали
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
По требованию прокуратуры ограждение демонтировали Фото: прокуратура Тверской области

По требованию прокуратуры ограждение демонтировали Фото: прокуратура Тверской области

В Осташковскую межрайонную природоохранную прокуратуру обратился местный житель и сообщил, что в районе деревни Неприе неизвестные установили забор из профлиста и перекрыли доступ к озеру Селигер.

Металлический забор возведен между СНТ «Чернобылец» и базой отдыха «Ладья».

Природоохранным прокурором главе Осташковского городского округа внесено представление.

- По результатам рассмотрения приняты меры к устранению нарушения. Забор демонтирован, свободный доступ граждан к берегу и акватории водного объекта обеспечен, - сообщили в прокуратуре Тверской области.