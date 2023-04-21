В деревне Осташковского округа доступ к Селигеру перекрыли железным забором

По требованию прокуратуры ограждение демонтировали Фото: прокуратура Тверской области

В Осташковскую межрайонную природоохранную прокуратуру обратился местный житель и сообщил, что в районе деревни Неприе неизвестные установили забор из профлиста и перекрыли доступ к озеру Селигер.

Металлический забор возведен между СНТ «Чернобылец» и базой отдыха «Ладья».

Природоохранным прокурором главе Осташковского городского округа внесено представление.

- По результатам рассмотрения приняты меры к устранению нарушения. Забор демонтирован, свободный доступ граждан к берегу и акватории водного объекта обеспечен, - сообщили в прокуратуре Тверской области.